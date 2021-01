Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Sibiu anunța ca incidentul rutier a avut loc pe A1, km. 270, Saliste, sens Deva – Sibiu, coliziune intre un autoturism si un utilaj apartinand DRDP Brasov, 5 victime, trafic deviat.Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs…

- Doua accidente mortale s au produs luni, primul pe A1 si al doilea pe DN7. Cinci persoane au murit si alte doua sunt ranite.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 pe sensul Deva catre Sibiu, la kilometrul 270, in zona localitatii Saliste, judetul…

- In data de 08.12.2020, in jurul orei 09:00, un barbat de 60 ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism strada Calea Zarandului, din municipiul Deva, dinspre Arad spre Sibiu, la intersecția semaforizata cu strada Mihai Viteazu (semaforul electric fiind in funcțiune pe culoarea verde…

- Ziarul Unirea Circulație ingreunata pe autostrada A1 Sibiu – Deva din cauza poleiului: Recomandari pentru șoferi Traficul este ingreunat pe autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 292 – 334 din cauza poleiului care s-a format pe porțiuni reduse. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat de 67 de ani a murit, dupa ce a asteptat zadarnic in pat la ATI. Medicii de la spitalul din Orastie, unde a fost internat 5 zile, sustin ca au cerut ajutor la spitalele invecinate si au sunat chiar si in marile judete, in Cluj, Timisoara si Sibiu, dar nu au primit raspuns pozitiv. Cadrele…

- Mai multe restricții de trafic sunt in vigoare miercuri pe cateva șosele din Romania din cauza unor lucrari la infrastructura rutiera. Reparațiile se fac pe un drum național intre Ramnicu Valcea și Sibiu, dar și pe autostrada Sibiu – Deva.