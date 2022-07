Accidentate pe trecerea de pietoni de un șofer sub influența cocainei Accidentate pe trecerea de pietoni de un șofer sub influența cocainei FOTO: bpr.politiaromana.ro În municipiul Galati, trei fete cu vârsta de 15 ani au fost accidentate în aceasta dupa-amiaza de un autovehicul care le-a lovit în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. La testarea șoferului, echipajul Poliției Rutiere a constatat ca barbatul de 41 de ani consumase cocaina. Din spusele martorilor, fetițele traversau strada pe marcajul pietonal fiind însoțite de mamele lor, însa șoferul nu a oprit mașina și a intrat în plin… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

