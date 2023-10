Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Lionel Messi, accidentat, nu a fost selectat in lotul lui Inter Miami pentru partida din Major League Soccer (MLS) contra celor de la New York City FC, care a avut loc duminica dimineata (1-1) ratand astfel al treilea meci consecutiv, scrie AFP.O anumita "neclaritate" se constata in…

- Atlanta United l-a luat peste picior pe Lionel Messi (36 de ani) dupa ce a invins echipa argentinianului, Inter Miami, cu 5-2. Sud-americanul nu a jucat, confruntandu-se cu probleme musculare, dar a fost principala ținta a ironiilor. Noaptea trecuta, Inter Miami a pierdut sever la Atlanta, 2-5, intr-un…

- nter Miami, noul club al starului Lionel Messi, a castigat, sambata, Leagues Cup, competitie rezervata cluburilor din Major League Soccer (MLS) si Liga mexicana (Liga MX), dupa victoria la loviturile de departajare in fata unei alte formatii americane, Nashville SC, cu scorul de 10-9 (1-1), campionul…

- Argentinianul Lionel Messi a suferit o accidentare la glezna dreapta in timpul unui antrenament efectuat luni alaturi de coechipierii sai de la echipa Inter Miami, insa antrenorul Gerardo Martino a dat asigurari ca nu este vorba de nimic ingrijorator, informeaza AFP."Nu am vazut exact ce s-a intamplat,…

- Argentinianul Lionel Messi isi va face debutul in Major League Soccer (MLS), liga profesionista nord-americana de fotbal, in data de 26 august, cand noua sa echipa, Inter Miami, va juca in deplasare cu formatia New York Red Bulls, informeaza EFE.Initial, Inter Miami trebuia sa evolueze pe 20 august,…

- Fratii Norbert Maior si Francesca Maior au obtinut, sambata, al treilea podium consecutiv la juniori in Campionatul European de Raliuri (FIA ERC), cu prilejul Raliului Scandinaviei, etapa a cincea a sezonului, iar acest rezultat i-a apropiat la numai 9 puncte de prima pozitie in clasamentul general.Pe…

- Coproprietarul clubului Inter Miami, Jorge Mas, a dezvaluit, duminica, culisele contractului lui Lionel Messi pentru publicatia spaniola El Pais, evocand viitorul promis starului argentinian in Florida si impactul pe care acesta il va aduce Major League Soccer, informeaza cotidianul