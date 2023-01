Stiri pe aceeasi tema

- Primul accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 13:00. Barbatul in varsta de 74 de ani se afla sub influența bauturilor alcoolice, era pieton și a fost lovit de un autovehicul. A fost transportat de un echipaj SMURD la UPU Suceava. Era conștient, stabil hemodinamic, fiind policontuzionat cu…

- Marea majoritate a oamenilor care au avut probleme de sanatate și s-au adresat unui medic, in primele doua zile din an, s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Purtatorul de cuvant al unitații medicale, dr. Dan ...

- Medicii din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au avut parte de o placuta surpriza de Craciun: au primit o scrisoare de mulțumire și urari de sarbatori, de la un tanar in varsta de 35 de ani, fost pacient al spitalului. ...

- Pentru bistrițeni urmeaza una dintre cele mai așteptate perioade din an. Pentru personalul Spitalului Județean de Urgența, insa urmeaza una dintre cele mai aglomerate perioade, asta pentru ca nu puțini sunt cei care exagereaza cu mancarea și bautura, ajungand sa iși petreaca parte din Craciun pe un…

- Zece persoane au fost transportate la spital in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu. Microbuzul transporta aproximativ 20 de persoane, toate victimele,…

- O femeie a fost injunghiata, vineri, in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, in fata Palatului Administrativ, aceasta ajungand la spital in stare critica, informeaza Agrepres. Seful Serviciului de Ambulanta Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat ca femeia a fost atacata cu un cutit si a fost injunghiata,…

- Primele date ale anchetei arata ca un șofer care nu și-a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, și a lovit in plin o mașina care circula regulamentar, a transmis IPJ Valcea. In urma impactului o persoana a murit, iar alte doua au fost transportate la spital, potrivit Gazeta…