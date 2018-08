Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu a suferit o accidentare teribila! A calcat stramb și plange de durere! Elina Svitolina a sarit in ajutor, aducandu-i gheața și ținand umbrela impotriva ploii timide care s-a abatut!...

- Romania are trei reprezentante in turul doi de la Rogers Cup, toate urmand sa joace in aceasta noapte. Prima va intra in scena Mihaela Buzarnescu cu inca un duel cu Elina Svitolina (al treilea din acest an). Ii urmeaza Sorana Cirstea (confruntare cu Venus Williams) și Simona Halep (disputa cu Anastasia…

- Mihaela Buzarnescu, numarul 20 mondial, s a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal dupa ce a invins o in doua seturi, 6 2, 7 5, pe chinezoaica Qiang Wang. Buzarnescu si a asigurat un cec de 14.860 dolari si 60 de puncte WTA, iar in meciul urmator o va avea ca adversara pe ucraineanca…

- Anastasia Pavliucenkova s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2. Simona Halep si Pavliucenkova au mai fost adversare de sapte ori, de fiecare data impunandu-se jucatoarea romana. Dintre celelalte romance care joaca la Montreal, Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a invins-o pe chinezoaica Qiang Wang,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a invins-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 53 WTA, venita din calificari, si s-a calificat in turul doi la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 de la Montreal, scrie news.ro.Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, trage un semnal de alarma: 'Marele tun pregatit…

- Cinci romance sunt in programul de marti de la Rogers Cup. Romania e reprezentata de șase jucatoare pe tabloul principal: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan.

