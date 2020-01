Accidentare la Survivor România. I-a intrat cuțitul în mână O concurenta din echipa Razboinicilor s-a accidentat la mana. Aceasta a povestit ce s-a intamplat.In cel de-al doilea episod al emisiunii Survivor Romania, transmisa de postul de televiziune Kanal D, Karina, una dintre componentele echipei Razboinicilor, a aparut cu mana bandajata.Aceasta a explicat ce s-a intamplat: i-a intrat cuțitul in mana in timp ce scobea o nuca de cocos."Am suferit un accident aseara, prostesc aș putea spune. A fost ghinion pur. Dupa lasarea serii, scobeam toți la nuca de cocos, stateam toți inșirați pe podea, și mie cumva mi-a alunecat și mi-a intrat in mana. Cuțitul",… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

