Stiri pe aceeasi tema

- Constanta reprezinta cel mai important punct pe harta oinei din Romania. Presedintele Federatiei Romane de Oina, constanteanul Nicu Dobre, face totul ca acest sport sa se dezvolte si cutreiera tara in lung si in lat pentru a promova sportul national.Invitat de onoare la sarbatoarea celor 10 ani de existența…

- In ajunul Summitului Comunitații Politice Europene a fost elaborat un spot video dedicat reuniunii gazduite de Republica Moldova. Filmulețul a devenit viral in mediu online și promoveaza valorile, tradițiile și aspirațiile europene ale Republicii Moldova.Prin promovarea acestuia, organizatorii iși…

- Oțelul Galați s-a intors in prima liga de fotbal din Romania dupa opt ani. Echipa lui Dorinel Munteanu a invins Unirea Dej cu 1-0 in etapa cu numarul 10 din play-off și a obținut calificarea directa, alaturi de Poli Iași. Celelalte doua echipe care vor juca in eșalonul de elita vor fi aflate in urma…

- „Dinamo Badea” tremura in play-off-ul pentru promovarea in liga a 3-a, dupa ce s-a incurcat cu Știința București. In cealalta partida Daco Getica a invins Progresul și a urcat pe prima poziție. Pentru a putea promova in liga a 3-a, caștigatoarea play-off-ului trebuie sa lupte intr-un baraj cu campioana…

- Este o noua saptamana plina pentru sportivii de la CSM Constanta, angrenati in lupta pentru trofee si medalii in competitiile nationale si internationale. Este luna turneelor de promovare, a turneelor finale, dar si a participarilor in concursuri de top din Europa. Provocari mari, emotii pe masura Suntem…

- Un consilier din Gorj și doi oameni de afaceri au suportat costurile pentru promovarea turistica la BBC a județului Gorj, la ore de maxima audiența, a unui videoclip realizat de cunoscutul jurnalist Charlie Ottley. Din cauza timpului prea scurt, Consiliul Județean nu a putut suporta cheltuielile.

- Proiectul “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, cod MySmis 135148, are urmatorul obiectiv general: -cresterea participarii la programe de formare profesionala in domeniul managementului a persoanelor angajate din Regiunea Nord-Vest,…

- Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, profesorul Ciprian Anton, a declarat ca și-ar dori ca Foresta și Bucovina Radauți sa ajunga in marea finala pentru promovarea in Liga a II-a. Cele doua grupari sunt calificate in play-off-ul Seriei I a Ligii…