Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Blaj a fost reținut de polițiști dupa ce s-a manifestat violent fața de doi concetațeni. Din cauza unui conflict spontan barbatul i-ar fi lovit pe cei doi cu o lopata, provocandu-le leziuni pentru a caror vindecare au fost necesare intre 3 și 5 zile de ingrijiri medicale. La data de 8…

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale in urma unui accident care a avut loc astazi in localitatea Darmanești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme. Toate cele trei persoane erau conștiente, cooperante, iar la o prima evaluare…

- Un accident rutier grav a avut loc intre un autoturism si un camion. Potrivit primelor informatii, o persoana a murit si alta se afla in stare grava. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN75, intre localitatile Mihai Viteazul si Cornesti, judetul Cluj, a…

- Aproximativ 600 de persoane se afla la sediul ICCJ, unde au fost citați in procesul Revoluției. Din cauza varstei inaintate, a problemelor de sanatate și a aglomerației de la Instanța Suprema, a fost nevoie de intervenția SMURD dupa ce unui martor i s-a facut rau in sediul ICCJ. Persoana a fost preluata…

- Impact violent pe traseul Chișinau - Orhei, dintre un microbuz și un automobil de model Daewoo Matiz, in urma caruia o persoana a ajuns pe patul de spital. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 12:25.

- Un incendiu a izbucnit astazi, 22 noiembrie 2019, in jurul orei 12.00, intr-un imobil din cartierul Micești, pe strada Zavoi. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba intervine cu 2 ASAS, 1 SMURD B2 și 1 Autospeciala de prima intervenție și comanda (APIC), pentru localizarea și lichidarea…

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO| INCENDIU la o casa de locuit din Micești: O persoana a primit ingrijiri medicale dupa ce o butelie a luat foc Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 12.00, la o casa de locuit din cartierul Micești, pe strada Zavoi. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba…

- De o ora intreaga a avut nevoie un echipaj al politiei, ca sa ajunga la locul unui accident produs in Capitala. In acesta au fost implicate doua automobile, care s-au ciocnit violent. Impactul a avut loc ieri seara, pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani.