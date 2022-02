Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar, in…

- O tanara in varsta de doar 21 de ani a murit intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta seara pe DN 58B, in afara localitatii Gherteniș. Șoferița aflata pe șoseaua Timișoara-Reșița a pierdut controlul volanului, astfel ca s-a rasturnat pe camp, impactul fiind fatal.

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma…

- In aceasta dupa masa, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz Bai au fost alertati despre producerea unui accident de circulatie pe raza orasului.Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, din primele informatii, un minor de 6 ani din localitate a patruns pe partea carosabila unde a fost acrosat de autoturismul…

- Tragedie de nedescris in aceasta seara, in Galați. Un barbat in varsta de 42 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o stație de autobuz, iar apoi intr-un stalp, care s-a rupt, astfel ca a cazut peste autoturism. Impactul a fost unul violent, iar toate incercarile medicilor au…