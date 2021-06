Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A in judetul Ialomita. Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Potrivit ISU Ialomita, astazi, in…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.

- S-a dat alarma, duminica noapte spre luni, la Timișoara. Un incendiu a izbucnit intr-un apartament aflat intr-un bloc de locuințe, de la ieșirea din oraș. Zeci de persoane, intre care 5 copii, au fost evacuate, dupa ce fumul gros s-a extins la etaje. Din pacate, pentru un barbat nu s-a mai putut face…

- O tanara de 24 de ani a murit, iar doua persoane sunt in stare grava, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal, luni dimineața, la ieșire din Basarabi, in Constanța. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 3 intre localitațile…

- Un accident ingrozitor a avut loc joi seara, in jurul orei 22:00, pe raza localitații Boranești, acolo unde doua autoturisme au intrat in coliziune, provocand o adevarata tragedie. In urma impactului puternic, un copilaș de un an și-a pierdut viața, in timp ce patru adulți au fost grav raniți. Cum a…

- Un tragic accident a avut loc seara trecuta in localitatea Ovidiu, din Constanța. Alexandra a murit nevinovata la dpar 17 ani, in timp ce alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital cu rani serioase. Familia adolescentei insa este in șoc.

- Un accident grav a avut loc duminica dupa-amiaza in Filipești, județul Bacau, acolo unde doua mașini s-au izbit violent, in urma impactului devastator pierzandu-și viața trei persoane, iar alte doua fiind in stare grava. Cine sunt cele trei persoane decedate Tragedie imensa in satul Filipești, acolo…

- O mașina a cazut marți seara in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, județul Arad. Doua persoane, ambele de peste 60 de ani, au murit. Potrivit ISU Arad, mașina a cazut in Canalul Morilor, la...