Stiri pe aceeasi tema

- Un camion care transporta tuburi de metal si o cisterna incarcata cu praf de beton s-au ciocnit, joi dimineata, in localitatea Ceica, judetul Bihor, dupa care au luat foc, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Unul dintre soferi a fost transportat la spital.

- Tragedie in judetul Bihor. Patru persoane au murit, marți dimineața, in urma impactului dintre o mașina și un TIR pe DN 1. Accidentul a avut loc in jurul orei 6:30, in localitatea Uileacu de Cris, din judetul Bihor, fiind implicate un autoturism si un autotren. „Ajunsi la locul interventiei, pompierii…

- Un accident cumplit s-a produs, marți dimineața, pe DN1, in Bihor. Trei persoane au murit, iar o alta a fost ranita, dupa impactul dintre o mașina și un camion. Accidentul a fost devastator, astfel ca medicii nu au mai putut sa le salveze viața celor trei persoane. Cealalta a primit ingrijiri medicale.

- Doi barbati, in varsta de 21 si 52 de ani, au fost raniti, vineri dimineata, dupa ce un microbuz si o cisterna s-au ciocnit, pe DN 6, in judetul Dolj. Accidentul s-a produs pe DN 6, in comuna Bradesti.

- Trei tineri, de 17, 18 si 23 de ani, si-au pierdut viata, iar alți trei au fost raniți, dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit violent. Accidentul teribil s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in comuna Borca.

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Un accident grav, in care au fost implicate 3 TIR-uri, a avut loc pe DN6. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, iar una a avut nevoie sa fie descarcerata. Ambele au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale.