- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua masini, in localitatea Batiz din județul Hunedoara. Patru persoane incarcerate, intre care trei fetițe, au fost scoase din masini, anunța Mediafax.Potrivit ISU Hunedoara, accidentul s-a produs sambata pe DN 66, in…

- Șase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier petrecut in orașul Radauți, județul Suceava, dupa ce patru mașini s-au ciocnit, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul in care au fost implicate patru mașini a avut loc pe DN 2H,…

- Autoritatile din Caras-Severin au intervenit, sâmbata seara, la un accident rutier în care au fost implicate patru masini, cu 12 persoane. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, patru persoane fiind transportate la spital.

- Șapte persoane, intre care doi copii, au fost implicate, vineri dupa-amiaza, intr-un accident produs in localitatea Șieuț din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul unei dube a ajuns, din cauza vitezei, pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare…

- Trei persoane au fost transportate la spital, duminica seara, in urma unui accident rutier. Cinci autoturisme au fost implicate intr-un carambol care a avut loc in zona Calea Șagului, in care se aflau, in total, 12 persoane. Incidentul s-a produs in jurul orei 18.30. Intr-unul dintre autoturisme se…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs duminica dupa amiaza pe drumul national 7 C, in judetul Arges, unde trei autoturisme s-au ciocnit. La ora transmiterii acestei stiri, tronsonul pe care a avut loc coliziunea, in localitatea Merisani, este blocat, anunta…

- Traficul auto a fost restricționat pe DN2 E85 in localitatea Oreavu, din cauza unui accident rutier. Este vorba despre o coliziune fața-spate, in care au fost impliate trei autoturisme. Doua persoane au fost ranite. In timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2 E85 din direcția Buzau catre Ramnicu Sarat,…

- Cinci persoane au fost ranite, trei dintre ele fiind incarcerate, in urma unui accident produs, duminica dupa-amiaza, pe DN64, in județul Valcea, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Valcea, accidentul in care au fost implicate doua mașini a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN64. In urma…