Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati sa intervina vineri dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, la un accident rutier, autoturism rasturnat in afara parții carosabile... The post Accident in apropiere de Timisoara. O soferita a scapat masina de sub control si s-a rasturnat appeared first on Renasterea banateana…

- Un accident a avut loc pe șoseaua de centura a Timișoarei, iar un Audi a fost serios avariat in urma impactului. Circulația pe o banda a fost intrerupta și s-au format coloane de mașini. The post Accident pe centura, la Timișoara. Un Audi a fost facut armonica appeared first on Renasterea banateana…

- Clipe de groaza pentru locuitorii mai multor imobile din zona centrala a Timisoarei. Cabluri din retelele de telefonie, internet si televiziune au fost... The post Noaptea, ca hotii! Cabluri taiate in zona centrala, la Timisoara. Oamenii au ramas fara telefonie, internet si televiziune appeared first…

- Un autoturism BMW a fost cuprins de flacari, in trafic, miercuri, pe Podul Michelangelo, din Timisoara. Potrivit primelor informatii, soferul rula... The post Un BMW a luat foc in trafic, in centrul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- UDMR Timiș și-a stabilit candidații pentru alegerile locale din vara acestui an.Astfel, pentru funcția de primar al municipiului Timișoara va candida... The post Viceprimarul cu aspirații de primar al Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Demolarea garajelor din Timișoara, a caror vreme se pare ca a trecut, este, in continuare, in atenția primarului Nicolae Robu, care a prezentat... The post Timisorenii care mai au garaje isi pot lua adio de la ele! Dezvoltarea in forta a Timisoarei continua appeared first on Renasterea banateana .

- Circulatia rutiera a fost data peste cap, marti, in jurul orei 11, in zona centrala a Timisoarei (Centrul Bancar), in urma unui accident... The post Accident in zona centrala a Timisoarei, trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Printr-un apel la 112 fost solicitata intervenția salvatorilor in cazul unui accident rutier in urma caruia o mașina s-a rasturnat in afara parții... The post Accident nu departe de Timișoara. Mașina rasturnata appeared first on Renasterea banateana .