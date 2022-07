Accident urmat de un incendiu la o motocicletă lângă Reghin Incendiu motocicleta in municipiul Reghin, la iesirea spre localitatea Breaza.Este vorba despre un incendiu produs ca urmare a impactului motocicletei cu un autoturism. In urma accidentului a rezultat o victima de gen masculin, asistata medical, careia i-a fost atribut cod galben, de catre echipajul SMURD prezent la fața locului.Au intervenit pentru lichidarea incendiului pompierii militari din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

