Accident uriaş pe autostrada M1 din Ungaria. 43 de maşini implicate, zeci de victime – FOTO In jur de 30 de persoane au fost ranite, sambata, dupa ce zeci de masini s-au ciocnit, iar unele au luat foc pe autostrada M1 din Ungaria, din cauza unei furtuni de praf care a redus brusc vizibilitatea, relateaza hirado.hu. Coliziunea in lant, in care au fost implicate 43 de vehicule, a avut loc in zona localitatii Many, din centrul Ungariei. Cel putin 25-30 de persoane au fost ranite dupa ce mai multe masini si un camion s-au ciocnit. Mai multe dintre masini au luat foc. Accidentul a fost cauzat de o furtuna de praf care a redus vizibilitatea la aproape zero. Pompierii, politia si ambulantele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

