Accident urât la Bascov. Femeie rănită Pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit in localitatea Bascov cu o autospeciala pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire ale incendiilor și o ambulanța SMURD in cazul unui accident rutier produs intre doua autoturisme, soldat cu o victima. Paramedicii SMURD au preluat și transportat la spital o persoana de sex feminin in varsta de 56 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

