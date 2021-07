Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 41 ani care se afla la volanul unui autoturism a comis, sambata, un accident, pe DN 15B, dupa masina a iesit de pe carosabil si s-a izbit intr-un copac. In autoturism se afla si fiul acesteia in varsta de 10 ani, care a fost ranit. Totodata, si soferita a fost ranita,…

- Sapte barbati s-au batut si si-au distrus masinile, dupa o tamponare pe o strada din Galati. Patru dintre ei au fost reținuți, iar unul la spital. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca șapte barbați, cu varste cuprinse intre 21 și 45 de ani, s-ar fi agresat reciproc, dupa ce,…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un MINOR care conducea fara permis s-a izbit cu mașina de un stalp Un accident rutier a avut loc duminica, 04 iulie 2021, in jurul orei 00.45, pe strada Arieșului, din municipiul Alba Iulia. La data de 04 iulie 2021, in jurul orei 00.45, polițiștii rutieri din Alba Iulia,…

- Doua persoane din judetul Constanta au fost ranite pe DN 24D, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un copac, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati, prin…

- Doi jandarmi au fost raniti in urma unui accident produs astazi, pe DN 6, in apropiere de Filiasi. Dupa primele cercetari, politistii au stabilit ca un sofer de 66 de ani a patruns pe contrasens si a lovit in plin masina jandarmilor. Barbatul de 66 de ani a murit la spital. In urma impactului, autospeciala…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Galati au efectuat patru perchezitii, intr-un dosar penal avand ca obiect infractiunile de trafic de persoane si spalare de bani. La final, un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, iar anchetatorii au ridicat…

- Potrivit Inspectoratul de Politie Judetean, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea unui accident rutier in comuna Ghidigeni, in urma caruia a rezultat ranirea unui pieton.Victima, un copil de 5 ani, a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie, de 51 ani, in timp ce se…

