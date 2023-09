Accident: Un motociclist a intrat în parapet! In aceasta dupa-amiaza, un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet, pe sensul opus, pe DN1, in județul Cluj. „La data de 15 septembrie a.c., in jurul 18.30, polițiștii au fost sesizați despre un eveniment rutier produs pe DN1-E60, in localitatea Poieni. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, [...] Articolul Accident: Un motociclist a intrat in parapet! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Turda și Campia Turzii desfașoara constant acțiuni de control in trafic, atat pentru depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, cat și pentru impunerea unei…

- La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 13.35, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe strada Andrei Mureșanu, din municipiul Turda. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, de 50 de ani, care conducea un taximetru, ar fi accidentat…

- Un accident s-a produs in aceasta seara, pe centura Valcele-Apahida, dupa ce un autoturism in care se aflau mai multe persoane, s-a rasturnat, șoferul pierzand controlul volanului. Polițiștii și cei de la ISU sunt in drum spre locul accidentului, dupa ce s-a dat anunțul. UPDATE: ”Pompierii din cadrul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier, la ieșire din Valcele spre Feleacu. Accidentul s-a produs chiar la indicatorul de ieșire din Valcele, intr-o zona in care s-au produs mai multe accidente. TurdaNews a cerut informații de la IPJ și ISU Cluj. Din primele informații, se pare ca accidentul…

- In aceasta dupa-masa un accident rutier s-a produs la Tureni. Un motociclist a pierdut controlul și a cazut, fiind nevoie de intervenția medicilor. „Din primele verificari efectuate la locul accidentului rezulta ca un motociclist, cetațean strain de 63 de ani, a pierdut controlul asupra direcției de…

- Ziua de luni i-a fost fatala unui motociclist din județul Cluj. Acesta a decedat in localitatea Baia de Arieș dupa ce un utilaj de exploatare a lemnului a intrat direct in el. Accidentul s-a produs intre motociclist și un TAF pe DN75 pe raza localitații Baia de Arieș. Barbatul in varsta de 44 de ani…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier pe DN1-E60 pe raza localitații Copaceni. Din primele informații un autoturism a intrat in parapet și sunt scurgeri de combustibil. La fața locului s-au deplasat pompierii, echipajele de prim ajutor și poliția rutiera. Vom reveni cu detalii! Articolul…

- Un autoturism a luat foc in aceasta dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații Fundatura din județul Cluj. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Fundatura. La fața locului s-au deplasat…