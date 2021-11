Un barbat s-a rasturnat cu autoturismul Peugeot intr-un sant, dupa ce a blocat volanul cu o sticla de apa si s-a pus pe bancheta din spate. El a inregistrat accidentul, in ceea ce pare a fi un live pe retelele de socializare, spunand ca „ba, ia uitati ba aici cum se conduce, sunt in spate!”. Dupa aproape un minut, masina a inceput sa vireze la dreapta, iar „soferul” si cealalta persoana din masina nu au putut sa recapete controlul. Imaginile au aparut pe internet si s-au viralizat in scurt timp, ajungand chiar si pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol. Reprezentantii institutiei ataseaza…