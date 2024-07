Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si un copil de opt ani a fost ranit, duminica, dupa ce mopedul pe care circulau s-a rasturnat intr-un sant, in localitatea argeseana Ratesti."Din verificarile preliminare efectuate de politistii Formatiunii Rutiere Topoloveni s-a stabilit ca un barbat de 30 de ani, din Ratesti, care…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 00:00, ISU Dambovița a fost solicitat sa intervina in cazul unui eveniment rutier pe DN 7, in comuna Matasaru, unde un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și…

- Un roman de 30 de ani s-a atins din viața in Italia, in urma unui accident ingrozitor. Barbatul se afla la volanul mașinii, iar impactul cu un camion i-a fost fatal. In aceeași mașina cu el se afla un alt roman, care a fost transportat de urgența la spital. Mașina in care se aflau a fost distrusa.

- Un accident tragic s-a produs astazi, 23 mai, langa Milești. Conform Poliției, o motocicleta nu ar fi cedat trecerea unui Ford Transit, ulterior, s-au lovit violent. In urma impactului, șoferul de la ghidon a decedat pe loc.

- Accident grav, in cursul zilei de azi, pe o șosea din Prahova. Doi oameni și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a fost strivita de o cisterna pe drumul judetean 101I, in zona satului Buda din comuna Aricestii Rahtivani.

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! O fetița in varsta de numai 4 ani, care ar fi traversat o strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de un autoturism. Din nefericire, micuța a decedat ulterior la un spital din Timișoara.

- Un accident foarte grav a avut loc miercuri in județul Dolj. Din pacate, o femeie și-a pierdut viața. Alte doua victime au avut nevoie de ingrijiri medicale. Trei femei au fost lovite, miercuri dimineața, de o mașina al carei șofer ar fi pierdut controlul direcției și a intrat pe un trotuar din Bailesti,…

- Accident tragic pe DJ 678! Doi tineri de 15 și 22 de ani au murit, dupa ce au intrat cu mașina in stalp.foto Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Accident tragic in localitatea Dragoești din județul Valcea, in data de 7 aprilie, cand…