- Un sofer care s-a oprit pe banda de urgenta a Autostrazii A1 Sibiu-Deva, a murit, miercuri seara (3 iulie 2024), dupa ce a coborat din masina si a fost lovit in plin de un camion. „Pe autostrada A 1 Sibiu-Deva, la kilometrul 324, in zona localitatii Balomiru de Camp, judetul Alba, conducatorul…

- Un accident rutier grav era sa se petreaca pe drumurile din Cluj, ieri, 20 iunie, in jurul orei 14:00. Un șofer de camion s-a angajat in depașirea altui camion, pe dubla linie continua.Camera de bord a unui șofer a surprins momentul in care un camion depașește alt camion, pe dubla linie continua, și…

- Viorel a avut parte de ultimul sau drum in aceasta dimineațaIdentificat ca fiind din Sibiu, tanarul se pregatea sa se intoarca in Anglia marți, dupa o vacanța in Romania alaturi de familie și prieteni. Din pacate, acest lucru nu s-a mai intamplat, iar impactul dintre mașina sa și autocar a fost de o…

- ACCIDENT pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebes: Trei mașini s-au ciocnit in zona Calnic ACCIDENT pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebes: Trei mașini s-au ciocnit in zona Calnic Secția de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si acordarea primului ajutor medical…

- Accident grav, duminica dupa-amiaza, pe raza localitații Odobești. Un motociclu a fost spulberat de un autoturism, condus de un barbat in varsta de 54 de ani. In urma impactului, un adolescent de 17 ani, care conducea motociclul a fost ranit. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fața locului, tanarul,…

- In prima zi de Paște a avut loc un accident cumplit in Galați. Un polițist care se afla pe o motocicleta a fost lovit din plin de un șofer neatent, care a intors fara sa se asigure. Medicii sosiți la fața locului nu au avut vești bune cu privire la viața barbatului de doar 34 de ani.

- Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș, pentru lucrari. Atenționari pentru șoferi Vineri, 19 aprilie sunt anunțate restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Sunt efectuate lucrari de reparații, potrivit CNAIR. Potrivit dispeceratului CNAIR, intre orele 08:15 – 19:00 se…