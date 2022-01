Accident tragic la Nazarcea. Doi oameni au murit după ce s-au răsturnat cu maşina pe câmp Doi oameni au murit pe loc, iar un altul a ajuns in coma la spital, dupa ce s-au rasturnat, sambata, cu masina, pe DJ 87, la ieșire din localitatea constanțeana Nazarcea. Potrivit polițiștilor constanțeni, din primele cercetari a rezultat ca un autoturism in care se aflau trei persoane, cu varste cuprinse intre 25 și 40 […] The post Accident tragic la Nazarcea. Doi oameni au murit dupa ce s-au rasturnat cu masina pe camp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

