- Traficul pe DN 2 A, la intrare in localitatea Andrasesti, judetul Ialomita, este blocat, joi seara, dupa ce un autoturism a derapat, s-a lovit de un copac si a luat foc. O tanara de circa 30 de ani a fost surprinsa in masina care a fost cuprinsa de foc, fiind gasita carbonizata. Conform IPJ Ialomita,…

- O femeie a decedat dupa ce a fost lovita mortal de o mașina. Tragedia s-a produs ieri seara, in jurul orei 18:00 la intrarea in localitatea Step-Soci, raionul Orhei. Potrivit ofițerului de presa IP Orhei, Elena Baetrau, la fața locului a intervenit un echipaj al poliției.

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, in Mogoșești-Siret, Iași. Din nefericire, o femeie a murit, iar un copil a fost grav ranit. Tragedia a avut loc a intersectia drumului comunal DC 104 cu drumul judetean DJ 208. Iata cum s-a intamplat, de fapt, totul și care este…

- Trei persoane din Constanța au murit intr-un accident rutier. Tragedia a avut loc intre localitațile Mereni și Topraisar. Doua mașini s-au lovit violent, iar victimele au fost gasite incarcerate și inconștiente. A patra persoana, respectiv un barbat, a scapat cu viața, dar se afla in stare grava la…

- In timp ce se deplasa in direcția Buzau - București, un conducator auto a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei.Șoferul a murit pe loc, iar pasagera din dreapta care il insoțea a fost ranita grav. Femeia a fost transportata la spital, de urgența. Polițiștii au deschis…

- O fetița de 4 ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident cumplit pe traseul Ungheni-Chișinau. Tragedia a avut loc sambata noaptea, in jurul orei 22:10, la intrarea in localitatea Pirlița, Ungheni.

- Salt fatal pentru o femeie de 33 de ani care practica Bungee Jumping-ul. Victima a murit, dupa ce a sarit in gol de pe acoperisul unei cladiri cu noua etaje. Tragedia a avut loc duminica, in orasul Karagandi din Kazahstan.

- Tragedia s-a petrecut in timp ce 2 barbați, de 52, respectiv 54 de ani, au coborat in vechiul canal de colectare a dejecțiilor, construit inainte de 1989. Un mal de pmant s-a surpat și i-a acoperit pe cei doi, iar un tanar care a incercat sa-i salveze a fost la un pas de a avea aceeași soarta, potrivit…