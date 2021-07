Accident tragic la Grăniceri: un autoturism a lovit un tractor, două persoane au murit Un tragic accident rutier s-a produs astazi la ieșirea din Graniceri spre Șiclau. Un autoturism a lovit un tractor, doua persoane ramanand incarcerate. „Cele doua victime au fost descarcerate, o victima, femeie, fiind in stop cardio-respirator iar un barbat, conștient, a fost preluat de echipajul medical prezent la fața locului”, a declarat maior George Pleșca […] The post Accident tragic la Graniceri: un autoturism a lovit un tractor, doua persoane au murit appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

