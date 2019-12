Accident TRAGIC în Ziua de Crăciun. Un tânăr de doar 16 ani și-a pierdut viața Tânarul, deși avea doar 16 ani și nu deținea permis de conducere, s-a urcat la volanul unei mașini, iar asta i-a adus sfârșitul. &"În cursul dimineții, în jurul orei 10.00, a avut loc un tragic eveniment rutier. Un tânar de 16 ani a condus un autovehicul pe direcția sat Padureni-strada Oașului, iar, pe fondul neadaptarii vitezei în curba, a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-un cap de pod. Conducatorul auto se afla singur în mașina în momentul impactului. Din nefericire, în urma evenimentului, acesta a decedat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

