- Un tren de calatori a deraiat in nord-vestul Turciei, provocand o mare tragedie. Potrivit autoritaților, sunt peste 80 de victime: cel puțin 13 morți și 73 de raniți Accidentul feroviar s-a produs in jurul orei 18.00. Trenul, o cursa Istanbul – Edirne, a deraiat in apropierea orașului Corlu, langa satul…

- Clipe de panica pentru Inna. In timpul unui concert la Istanbul, cantareata a cazut de pe scena. Cantareata a fost ingrijita de medici și le-a transmis fanilor ca se simte bine. Mai mult, artista a anunțat ca va continua turneul in Turcia. Inna s-a ranit la ambele picioare si desi a incercat sa duca…

