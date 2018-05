Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe o sosea din Timis, unde un autobuz a trecut peste un barbat intins pe sosea. Nu se stie motivul pentur care acesta se afla in acel loc, iar politistii incearca acum sa-l identifice, caci acesta nu avea niciun document asupra lui. Potrivit reprezentantilor IPJ Timis, autobuzul era…

- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce a fost lovit de o mașina. Acesta mergea pe marginea drumului, iar șoferul nu l-a observat, avand in vedere ca era intuneric și barbatul nu purta vesta reflectorizanta. Accidentul s-a petrecut pe DN6, intre Remetea Mare si Izvin. Soferul…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, duminica dimineața, pe autostrada A1, in județul Timiș. Accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 516, in zona localitatii Ortisoara, judetul Timis. In accident a fost implicat…

- Scene șocante petrecute pe o șosea din Belgia. Camerele de supraveghere au surprins un barbat care l-a calcat pe un altul cu masina dupa o altercatie in trafic. Soferul s-a luat la cearta cu un individ aflat in stare de ebrietate, care a inceput sa il injure si sa ii loveasca autoturismul.…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a decedat, astazi, in urma unui accident la locul de munca. Angajat al societații Somaco Antrepriza, din Dumbravița, acesta a fost strivit de o grinda de 17 metri lungime, susținuta de doua poduri rulante, care s-a prabușit peste el. La fața locului se afla un echipaj…

- Un accident deosebit de grav avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 58 B, care leaga Resita de Timisoara, mai precis pe raza localitatii carasene Ghertenis. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite. Doua autovehicule, intre care un taxi, s-au lovit frontal, intr-unul din virajele Drumului Național…

- Accident grav pe autostrada care leaga Lugoj de Deva. Soferul unui tir a murit iar intreaga incarcatura - tone de apa imbuteliata - s-a rasturnat pe sosea.Accidental a avut loc noaptea, in jurul orei 23:00, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Margina.

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…