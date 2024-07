Stiri pe aceeasi tema

- Executivul vrea sa instituie in marile orașe zone cu nivel scazut de emisii (ZNSE) unde se va putea intra cu mașina doar dupa achitarea unei taxe. Un proiect de Hotarare de Guvern inițiat de Ministerul Dezvoltarii prezinta regulile de acces și amenzile pe care le risca șoferii care nu le vor respecta.…

- In prima sa saptamana de campanie electorala, Kamala Harris nu a pierdut timpul in a-și prezenta viziunea economica pentru SUA, daca il va invinge pe rivalul republican Donald Trump in alegerile din noiembrie. „Construirea clasei de mijloc va fi un obiectiv definitoriu al președinției mele”, a declarat…

- Presedintele PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a sesizat, joi, procurorul general, reclamand comiterea unor fapte de inselaciune ale partidului AUR si ale liderului acestuia, George Simion. Sesizarea liderului liberal iesean se refera la contractul pe care romanii il semneaza la sediile AUR si la…

- Dezideriu Buna dimineața la cafeluța intensa, cu a doua Luna Plina in Capricorn intr-o singura luna calendaristica, un eveniment relativ rar, ce aduce in prim-plan toate elementele patronate de Capricorn, respectiv cariera, imaginea publica, sisteme mamut care controleaza bunul mers al lumii. Evident,…

- Armata din Mali a declanșat o ancheta privind imaginile care arata un barbat in uniforma ce taie un cadavru in fața camarazilor sai, a anunțat șeful armatei adaugand ca este de „o atrocitate rara”, asemanatoare canibalismului, informaza Reuters. Grupurile pentru drepturile omului și ONU au acuzat in…

- Persoanele care urmeaza sa devina cadre militare, la admiterea intr-o institutie de invatamant pentru formarea ofiterilor, a maistrilor militari sau a subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de opt ani de la numirea lor in prima functie, potrivit normelor…

- Medicii de la Institutul Inimii din Cluj au explicat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca actorul Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, are o infecție generalizata in organism, septicemie, astfel ca situația sa este grava, fiindu-i pusa viața in pericol. Medicii au precizat ca protezele din organism…

- O manifestatie de protest are loc joi, la Vama Veche, fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, si soldat cu moartea a doi tineri. ”In urma unui tragic accident petrecut in vara anului trecut, la 2 Mai, in care doi tineri au fost […] The…