Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de noua ani a ajuns la spital, dupa ce a fost accidentata pe trecerea de pietoni. Aceasta era de impreuna cu mama ei cand microbuzul a lovit-o din plin. Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Unirea. O fetița de noua ani a fost lovita de un microbuz. Culmea, accidentul s-a petrecut…

- Nea Gheorghe din Bolovani are o poveste cutremuratoare. Impresionati de soarta lui, „Marius si Prietenii“, voluntarii din Dambovita care construiesc case, au inceput lucrul la casa nr. 4, a lui nea Gheorghe. Ei au terminat recent de construit o casa de la zero celor cinci fetite care traiau, alaturi…

- Copilul se deplasa cu bicicleta, in zona Uzinei de Apa din Galati, iar la un moment dat s-a dezechilibrat si a cazut, lovindu-se cu capul de o bordura. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.

- Un grav accident de circulație a avut loc la Bixad. Conducatorul unei autoutilitare, in varsta de 22 de ani, din Bixad, a efectuat o manevra de schimbare a directiei de mers la stanga și nu a acordat prioritate unui motociclu condus din sens opus de un tanar de 18 ani din Bixad. In urma impactului […]

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.O boala cumplita i s-a cuibarit in trup in urma cu doi ani. De atunci, Elena Andreea Georgiana Prundu, din Borlești, Neamț, lupta din rasputeri…

- Un baiat de 17 ani a murit intr-un accident cu motocicleta in seara zilei de ieri. Adolescentul se deplasa pe o motocicleta inmatriculata in Italia.Potrivit politiei,la un moment dat, el a pierdut controlul asupra ghidonului si motocicleta a derapat de pe carosabil.

- Șoferul unei autoutilitare a scapat cu viața in urma unui accident violent petrecut pe autostrada A1, in zona localitații Gurasada. Conducatorul bulgar... The post Accident in vestul țarii. Soferul unei dubite a scapat cu viata in urma unui accident produs de un TIR appeared first on Renasterea banateana…

- Viteza excesiva la volan, nerespectarea regulilor de circulatie rutiera si iresponsabilitatea a ucis doi oameni, in noaptea de 17 mai, intr-un grav accident de circulatie, produs la intersectia strazilor Ismail cu Bulevardul Stefan cel Mare din Chisinau.