- Doi tineri au murit intr-un accident produs sambata dimineata in municipiul Medgidia, dupa ce un sofer, de 22 ani, a intrat cu masina in copacii de la marginea drumului, informeaza IPJ Constanta. Potrivit sursei citate, sambata, in jurul orei 3,20, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea…

- Doi tineri in varsta de 22 si 23 de ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, striviti intr-un Audi distrus la peste 100 de km/h, intr-un accident produs la intrare in Medgidia, judetul Constanta. Cei doi tineri se aflau intr-un autoturism marca Audi si se deplasau pe strada Lupeni de la intrare…

- Imagini accident mortal in Baia Mare. O persoana a murit in urma impactului.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Azi, 21 mai, ora 15,30 polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați cu privire la producerea…

- Un tragic accident a avut loc seara trecuta in localitatea Ovidiu, din Constanța. Alexandra a murit nevinovata la dpar 17 ani, in timp ce alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital cu rani serioase. Familia adolescentei insa este in șoc.

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dimineața la ieșirea din Vaslui spre Galați. Mai multe echipaje medicale și de descarcerare s-au prezentat la fața locului, dar din pacate, toate cele patru persoane aflate in autoturism au decedat. Cum a avut loc tragedia Tragicul eveniment s-a produs…

- Accident tragic in regiunea Samara din Rusia. Șapte persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-un camion. Victimele aveau intre 17 și 24 de ani.Potrivit datelor preliminare, vinovat s-ar face face conducatorul vehiculului, care a ieșit pe contrasens.

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața pe circuitul de la Jarama, din Spania. El era copilot in mașina condusa chiar de tatal sau. Un accident teribil a avut loc in Spania, in timpul unui antrenament pe un circuit auto. In urma impactului, copilotul a incetat din viața, iar pilotul a suferit rani grave.…