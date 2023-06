Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Salvatorii lucreaza pentru descarcerarea unei victime, conștiente. La fața locului acționeaza…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Negreni.Potrivit ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme."Din primele informatii, intr unul dintre autoturisme se afla incarcerat un barbat, care este…

- Șase pasageri au fost raniți dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat, joi seara, intr-un accident pe raza localitații Jucu de Sus, județul Cluj.Din primele cercetari ale polițiștilor s-a constatat ca o tanara in varsta de 22 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, care circula cu mașina,…

- Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Mizil au intervenit in aceasta dimineata pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor medical in urma producerii unui accident rutier in comuna Salciile judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, in eveniment a fost implicat un singur autoturism in care…

- Un accident rutier, soldat cu o victima, s-a petrecut astazi in apropiere de localitatea Razoare, comuna Frata. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej – Punctul de Lucru Mociu cu o autospeciala și un echipaj SMURD, dar și polițiștii.…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit marți la amiaza la un accident rutier care s-a produs la intrare in localitatea Vad. Conform ISU Cluj, in accident a fost implicat un singur autoturism, in care se afla incarcerata o tanara de aproximativ 19 de ani. ”Victima este conștienta și cooperanta.…

