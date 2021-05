Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani a murit intr-un cumplit accident de circulație, dupa ce mașina in care se afla ca și pasager a cazut intr-un lac din localitatea Sarasau. Șoferul, un tanar de 28 de ani, a alertat autoritațile dupa ce a reușit sa scape, insa, din pacate, barbatul a fost gasit fara suflare. […]…

- Accident infiorator in raionul Ialoveni. Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit cu mașina intr-un copac. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:30, in satul Costești.Știrea se actualizeaza.

- Un accident tragic a avut loc noaptea trecuta la intrarea in orașul Medgidia, județul COnstanța. Doi tineri, de 22, respectiv 23 de ani, au murit pe loc in urma impactului violent dintre bolidul in care se aflau și mai mulți copaci.

- Inca o tragedie fara margini in județul Prahova! Un tanar de numai 28 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost implicat intr-un accidental mortal. Potrivit primelor informații, barbatul și-a gasit sfarșitul, dupa ce s-a lovit violent cu mașina de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe camp, ieșind astfel…

- O femeie și-a pierdut viața și alte persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marți intre localitațile Florești și Gilau din județul Cluj. In jurul orei 17,30, conducatorul unui camion, un barbat de 49 de ani din comuna Poieni, a patruns pe DN1 E60 de pe un drum alaturat, cu intenția…

- Tragedie in Germania! Un sucevean de doar 21 de ani a murit in urma unui accident, dupa ce o caprioara a lovit mașina in care se afla. Andrei Andrișoaia a lasat zeci de prieteni indoliați, care iși varsa amarul in mediul online. Iata cum s-a produs intregul accident!

- Un tanar de 26 de ani a murit, dupa ce mașina cu care se deplasa s-a izbit in cinci automobile ce erau parcate. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:15 la intersecția bulevardului Dacia cu strada Cuza Voda. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa Natalia Stati.

- Viteza si inconstienta la volan au curmat viata unui tanar de doar 20 de ani. Acesta a murit dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe marginea drumului in apropiere de satul Rusestii Noi din raionul Ialoveni. In masina se aflau trei persoane.