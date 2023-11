Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani și fiica lui de 16 ani au murit in teribilul accident rutier produs luni dimineața, 13 noiembrie 2023, pe o șosea din județul Galați. In urma impactului a mai murit un barbat de 56 de ani, iar alte opt persoane au ajuns la spital.

- In aceasta seara de 29 octombrie, un accident rutier mortal s a produs pe centura de la iesirea din comuna Dumbravita, spre AeroportIn urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112, din data de 29.10.2023, ora 18:30, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim ajutor in urma…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de marti, 3 Octombrie 2023, pe DJ504, in zona localitatii Olteni din judetul Teleorman,Politistii din cadrul Biroului Rutier Rosiori de Vede desfasoara investigatii ample in urma unui tragic accident rutier care a avut loc pe DJ504, in afara localitatii Olteni,…

- Un barbat a murit, iar un altul a fost spitalizat sambata in Australia, dupa ce o balena a lovit și rasturnat barca in care se aflau cei doi in timpul unei partide de pescuit, au anunțat autoritațile, citate de Reuters.

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier. Evenimentul a avut loc luni dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Radauți. Un autoturism marca VW s-a ciocnit violent de cupa unui utilaj Wola. Șoferul de pe mașina mica a ramas prins ...

- Un accident grav s-a produs, luni dimineața, pe centura ocolitoare a municipiului Radauți. In urma unui impact frontal violent, autoturismul a ajuns sub vola și a fost distrus.La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Radauți cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța…

- Patru persoane au murit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in Suceava. Victimele s-au stins din viața pe loc, iar autoturismul lor a fost distrus complet. Cei patru faceau parte dintr-un ansamblu folcloric.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a anuntat ca politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati, miercuri, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22 E 87, in care a fost implicata o autospeciala de politie.“Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi…