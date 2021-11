Accident tragic în Dâmbovița: O mașină a lovit frontal un TIR. Doi tineri morți și doi răniți Accident tragic in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița, pe DN 22, in noaptea de vineri spre sambata, in urma caruia un baiat in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit. De semenea, alți doi tineri au fost raniți. Primele indicii sunt ca mașina in care se aflau a lovit frontal un TIR, accidental avand loc la scurt timp dupa miezul nopții, informeaza Poliția Dambovița. „Din primele cercetari, un tanar de 18 ani, din Morteni, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 72, in localitatea Dumbrava, ar fi intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule rutier (TIR), condus de un barbat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

