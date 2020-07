Stiri pe aceeasi tema

- Accident extrem de grav cauzat de un șofer care s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens. Un barbat de 30 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care și un baiat de 16 ani, au ajuns la spital, dupa ce un șofer s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens, anunța, sambata, Poliția…

- La fața locului au intervenit o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de stingere cu modul de prim ajutor și un echipaj SMURD. Accidentul s-a produs, pe DN 3, la ieșire din Ciocarlia spre Cobadin, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, conform Replica. Din primele…

- O persoana a murit și doua sunt in stare grava, in urma impactului dintre doua mașini, petrecut joi, pe DN 22, intre județele Constanța și Tulcea.Potrivit ISU Constanța, accidentul s-a produs pe DN 22, intre județele Constanța și Tulcea. La fața locului au fost gasite trei victime in stare…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la telefonul de urgenta al Dispeceratului Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, pe DN3, la Popasul de la padure din apropierea localitatii Valu lui Traian. Acesta a mai precizat…

- Un barbat de 67 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident care a avut loc marți seara, pe DN2, la ieșirea din Urziceni, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița, anunța MEDIAFAX.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Un accident teribil a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in comuna Cerchezu, din Constanța. In urma impactului devastator, o persoana a murit, iar alte doua se afla acum in stare grava la spital.

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 12:30, pe DJ109D, intre localitațile Nicula și Bonț. Un tanar de 18 ani a fost ranit grav. Conform IPJ Cluj, ”din primele informații, un tanar in varsta de 18 de ani, din municipiul Gherla, care se deplasa pe DJ109D, dinspre Gherla inspre Sic,…