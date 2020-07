Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in București, dupa ce mașina unei firme de paza, care se șicana in trafic cu un alt automobil, a intrat in 4 pietoni. O persoana a murit, iar alte 3 sunt ranite.știre in curs de actualizare

- Un accident auto produs luni seara in București a declanșat o inlanțuire nefericita de evenimente. Imediat dupa ce mașina unei femei de 41 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul unui barbat de 27 de ani, doua persoane care se aflau pe trotuar au fost ranite de unul dintre autovehiculele care…

- Doi pietoni au fost raniți, luni seara, de o mașina in Capitala. Anterior, mașina se izbise de un alt autoturism, dupa care a lovit patru mașini parcate.Brigada Rutiera a fost sesizata despre accidentul produs la intersecția dintre Str. Maria Rosetti si Str. I.L. Caragiale, potrivit mediafax.ro.…

- Accident grav in Capitala. Un motociclist si o masina s-au ciocnit violent, iar in urma impactului, ambele vehicule ar fi ricosat in doi pietoni, care asteptau sa traverseze la semafor. Trei victime au ajuns la spital. in stare grava.

- Doi pietoni un adult si un copil au fost raniti marti, in urma unui accident rutier.Doi pietoni, printre care si un copil, au fost raniti marti in urma unui accident rutier produs la intersectia bulevardelor Lapusneanu cu Tomis din Constanta.Revenim ...

- De asemenea, proprietarii vor trebui sa dovedeasca faptul ca au achitat amenzile si au efectuat ITP-ul masinii. Aceleasi reguli vor fi valabile si in cazul masinilor cu numere straine, potrivit unui proiect legislativ inițiat de parlamentari USR si adoptat de Parlament, prin votul final al Camerei…

- Soferul unui microbuz care efectua o cursa regulata Galati-Tecuci a intrat cu autovehiculul in spatele unui TIR, din cauza neatentiei, dar si pentru ca nu a pastrat distantarea regulamentara. Citeste si: Accident rutier grav la intrarea in Capitala. Masina rasturnata pe sosea In urma…

- Sambata dupa-amiaza un autoturism ce mergea prin Capitala a fost grav avariat de catre un tramvai, care a deraiat de pe șine in interesecția dintre Bulevardul Basarabia cu Bulevardul Chișinau.