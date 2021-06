Stiri pe aceeasi tema

- Un accident tragic a avut loc in județul Bacau, dupa ce o mașina a derapat și s-a rasturnat intr-o rapa. Doi oameni au murit in urma incidentului, salvatorilor fiindu-le foarte greu sa descarcereze victimele dintre fiarele contorsionate, fiind vorba și despre doi raniți.

- Luni seara, un tanar din Iași a decedat in urma unui accident feroviar. Mașina pe care o conducea a fost izbita de catre un tren. Surse din cadrul anchetei susțin ca barbatul de 23 de ani ar fi așteptat venirea trenului și ar fi oprit mașina intenționat in fața acestuia. Tanar zdrobit in mașina lovita…

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a murit in urma unui accident rutier petrecut in zorii zilei de miercuri pe DN 2H, la Milișauți. Apelul de urgența la 112 a venit in jurul orei 5.30. O femeie care trecea prin zona a sesizat ca o mașina este rasturnata intr-un șanț. Primul echipaj medical ajuns la ...

- Un accident tragic s-a petrecut in Dolj! Un tanar de numai 27 de ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. Din pacate, potrivit primelor informații aparute in presa, baiatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuri, stingandu-se din viața cateva…

- Un accident infiorator a avut loc in județul Ilfov. Un tanar motociclist, in varsta de numai 27 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a izbit violent de o mașina. Din pacate, impactul a fost atat de puternic, incat ranile suferite i-au cauzat decesul barbatului. Detalii cutremuratoare!

- Un barbat de 39 de ani a murit intr-un cumplit accident de circulație, dupa ce mașina in care se afla ca și pasager a cazut intr-un lac din localitatea Sarasau. Șoferul, un tanar de 28 de ani, a alertat autoritațile dupa ce a reușit sa scape, insa, din pacate, barbatul a fost gasit fara suflare. […]…

- Inca o tragedie fara margini in județul Prahova! Un tanar de numai 28 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost implicat intr-un accidental mortal. Potrivit primelor informații, barbatul și-a gasit sfarșitul, dupa ce s-a lovit violent cu mașina de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe camp, ieșind astfel…