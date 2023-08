Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar un baiat de zece ani a fost ranit, in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe raza localitatii Crasnaleuca din comuna Cotusca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Patru persoane au murit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in Suceava. Victimele s-au stins din viața pe loc, iar autoturismul lor a fost distrus complet. Cei patru faceau parte dintr-un ansamblu folcloric.

- Un baietel de un an si patru luni din judetul Gorj a murit dupa ce a fost lovit cu masina de fratele sau, in mod accidental. Primarul comunei susține ca micutul nu a putut fi salvat intrucat ambulanta trimisa nu avea medic si dotari corespunzatoare. Reprezentantii SAJ au precizat ca baiatul a fost gasit…

- O tragedie a avut loc, luni seara, in județul Brașov, unde un baiețel de 7 ani a alunecat intr-un canal de irigații și a murit.„La ora 19:50, am primit un apel pentru a interveni la marginea satului Bunești spre Viscri, la un baiețel de 7 ani alunecat intr-un canal de irigație”, a declarat, luni seara,…

- Un grup de motocicliști din Ungaria a fost spulberat pe DN 68 de o mașina intrata pe contrasens. Doi barbați au murit, altul e ranit grav Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti…

- Caz șocant! Un copil in varsta de trei ani s-a stins din viața intr-un mod tragic! Micuțul a fost uitat de mama lui in mașina lasata la soare. Femeia a crezut ca l-a dus la gradinița dar, de fapt, minorul ramasese in mașina.

- Un copil de trei ani a murit inecat, dupa ce a cazut intr-un rau din Caraș-Severin. Tragicul accident s-a produs in localitatea Putna. Baiatul traversa raul pe o punte de lemn, impreuna cu mama sa si cu alti doi frati, cand a cazut in apa.

- La data de 13 iunie, la ora 14.30, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, un minor de 10 ani, a cazut de pe un utilaj și a suferit leziuni. Deplasați la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in timp ce minorul de […]…