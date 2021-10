Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 74 de ani, care se deplasa pe bicicleta pe DJ 172 din judetul Bistrita-Nasaud, a fost accidentat mortal, duminica seara, de un sofer de 21 de ani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean.

- Un tragic accident rutier a avut loc vineri seara in județul Gorj, pe raza comunei Plopșoru. In urma nenorocirii, un copil in varsta de doar patru ani a murit pe loc, fiind lovit de un camion. Șoferul vinovat are 27 de ani.

- Accident rutier mortal, pe D.N. 25, in localitatea Barcea, judetul GalatiAccident rutier mortal, pe D.N. 25, in localitatea Barcea, judetul Galati. In urma impactului, un biciclist si a pierdut viata, iar conducatorul autoturismului si un pasager aflat in acesta au fost raniti.Oficial de la IPJ Galati…

- Un barbat de 45 ani din, com. Livezile, jud. Bistrita Nasaud, in timp ce conducea autoutilitara pe DN17 din com. Vama, dinspre loc. Frasin catre mun. Campulung Moldovenesc, ajuns la o trecere de pietoni marcata si semnalizata corespunzator, l-a surprins și accidentat pe un pieton de 83 ani din Prisaca…

- Un barbat de 74 de ani, din Giurgiu, a murit, miercuri, in urma unui accident rutier petrecut pe un drum județean. Omul era singur in mașina. Evenimentul a fost inregistrat in jurul orei 12.30, pe DJ 504, spre localitatea Vieru, din județul Giurgiu. Potrivit ISU Giurgiu, in accident a fost implicat…

- Un sofer de 30 de ani din comuna Rebrisoara, care in urma cu trei zile a provocat, beat fiind, un accident pe DN 17C, in urma caruia un biciclist de 75 de ani a decedat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un accident fatal a avut loc in aceasta noapte pe traseul R-11 km 36, regiunea Ocnița –Otaci.Polițiștii au stabilit ca automobilul VAZ 2107, la volanul caruia se afla un barbat de 62 de ani, locuitor al satului Ocnița din raionul Ocnița, a tamponat o femeie de 71 de ani, care se