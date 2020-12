Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in Baia Mare in prima zi de Craciun: Doua persoane au murit pe loc in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD La intersectia B-dul Republicii cu B-dul Traian a avut loc un accident grav de circulatie…

- Doi oameni și-au pierdut viața in ziua de Craciun, in Baia Mare, dupa ce o mașina a fost proiectata pe trotuar, peste pietoni. Articolul Accident tragic in Baia Mare. Doi morți, o mașina proiectata pe trotuar – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Doua persoane au murit, in ziua de Craciun, zdrobite de o duba care a ajuns pe trotuar dupa ce a fost lovita de un taxi, in Baia Mare, județul Maramureș. Alte trei persoane, intre care șoferii celor doua...

- Doua persoane au murit, in ziua de Craciun, zdrobite de o duba care a ajuns pe trotuar dupa ce a fost lovita de un taxi, in Baia Mare, județul Maramureș. Alte trei persoane, intre care șoferii celor doua vehicule și inca un pieton, au fost ranite, potrivit Mediafax. Primele informații transmise de polițiști…

- Raluca Turcan ii indeamna pe romani sa se toarne la autoritati in perioada sarbatorilor de iarna, mai ales daca organizeaza chefuri acasa si au prea multi invitati. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Petrecerile mari de Revelion si Craciun sunt excluse! ATP Motors ofera clientilor o…

- O petrecere care a avut loc vineri intr-un sat din Rusia s-a soldat cu sapte morti. Ramasi fara bautura, tinerii din Tomtor, un sat de langa Iakutk, s-au gandit sa improvizeze asa ca au baut alcool sanitar.

- O explozie puternica a avut loc in Capitala, la etajul 7 al unui bloc din strada Aleea Podul Giurgiului. Proprietarul apartamentului a fost gasit decedat.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom sta linistiti' La fața locului…

- Tragedie de nedescris in Izvorul Crișului, din județul Cluj! Doua persoane au murit pe loc in urma unui cumplit accident, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de o autoutilitara! Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a le salva viețile!