Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa.

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma accidentului produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un șofer in varsta de 22 de ani din Onești, in timp…

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- Accidentele se țin lanț in Romania, astfel ca zilnic se inregistreaza morți și raniți pe drumurile țarii noastre. O tragedie recenta a avut loc in județul Prahova, pe DJ102 D, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului, provocand un accident mortal. In urma impactului, au rezultat doua decese și…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…

- Un accident rutier in urma caruia doua persoane au decedat s-a produs, duminica, in localitatea Filipesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, potrivit Agerpres.

- Accident grav in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit dupa ce mașina lor s-a rasturnat, iar doi au ajuns la spital. Primele informații arata ca mașina condusa pe DJ102H, intre...

- Accident grav in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit dupa ce mașina lor s-a rasturnat, iar doi au ajuns la spital. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? Primele informații arata ca mașina condusa pe…