- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.

- Un elicopter Black Hawk, care aparține armatei filipineze, a cazut in provincia Pampanga din nordul Manilei, in timpul unui antrenament desfașurat in cursul nopții trecute, scrie Reuters. Șase...

- Noua oameni au murit duminica, in Italia, dupa ce cablul unei telecabine s-a rupt, iar pasagerii au cazut. Incidentul a avut loc in apropierea lacului Maggiore, din nordul tarii. Salvatorii locali au...

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, in județul Neamț, in comuna Tarcau. Limitatorul de inaltime al unui pod a cazut peste un microbuz In urma accidentului, doua persoane au murit, o a treia a fost preluata de ambulanta, iar alta este inconstienta, fiind resuscitata. „Din primele informatii, limitatorul…

- Accident rutier grav pe DN1, in zona localitatii Liliesti. Un autoturism a intrat intr un stalp. Doua persoane au ranit si alte doua au ajuns la spital.Accident rutier pe DN 1 in dreptul localitatii Liliesti Baicoi .Un autoturism a intrat intr un stalp. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate…

- Un accident de munca, soldat cu decesul unui barbat, s-a produs astazi pe strada Constantin Brancuși din Cluj-Napoca. ”La data de 6 mai, in jurul orei 14.20, politistii Sectiei 3 Politie Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de munca soldat cu decesul unei persoane. Conform…

- Un tragic accident a avut loc seara trecuta in localitatea Ovidiu, din Constanța. Alexandra a murit nevinovata la dpar 17 ani, in timp ce alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital cu rani serioase. Familia adolescentei insa este in șoc.

- O mașina a cazut marți seara in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, județul Arad. Doua persoane, ambele de peste 60 de ani, au murit. Potrivit ISU Arad, mașina a cazut in Canalul Morilor, la...