- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 30 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce vineri au fost 48 de cazuri. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 255 432 © Inquam Photos…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 48 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce joi au fost confirmat 69 de cazuri. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 255 402. ©…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Luni, 26 aprilie, Ambasada Federației Ruse in Moldova a exprimat condoleanțe tuturor celor care au avut de suferit și care și-au pierdut apropiații in catastrofa de la centrala nucleara din Cernobil. „In urma cu 35 de ani a avut loc o mare tragedie - explozia la centrala…

- CHIȘINAU,12 apr – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat responsabililor Direcției Sanatate sa se informeze de la Federația Rusa și Romania despre modul in care funcționeaza aplicațiile folosite pentru programarea online la vaccinarea anti-COVID. © Inquam Photos / OCTAV GANEACeban:…

- CHIȘINAU, 2 april – Sputnik. Doua mașini de marca BMW, una de lux, s-au ciocnit la intersecția strazilor Alecu Russo cu Nicolae Dimo, din sectorul Rașcani (Rașcanu) al Capitalei. Una dintre mașini, și anume BMW de lux, a fost grav deteriorata. La fața locului au venit doua echipaje de poliție.…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Fostul șef de stat al Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon va merge miercuri seara la Moscova, unde, printre altele, va discuta problema furnizarii vaccinului rus in Republica Moldova. Politicianul a spus acest lucru in emisiunea…

- CHIȘINAU, 24 mart – Sputnik. Specialiștii Centrului științific de stat de virusologie și bacteriologie ”Vector” au identificat o noua varianta a tulpinii sud-africane de coronavirus, a comunicat serviciul de presa al ”Rospotrebnadzor”, informeaza RIA Novosti. „Secvențierea la nivel de genom a…