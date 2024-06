Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 30 de ani a fost gasit mort intr-o masina, pe o strada din Pitesti. Echipajul medical, sosit la fața locului, nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viata, relateaza Antena 3.Trupul neinsuflețit al barbatului a fost descoperit in noaptea de miercuri spre joi intr-o mașina,…

- Pe 4 mai 1949, avionul care transporta echipa Il Grande Torino s-a prabușit pe dealul Superga de langa Torino, ucigand toate cele 31 de persoane de la bord, inclusiv cei 18 jucatori și oficiali ai clubului, dar și jurnaliștii care insoțeau echipajul avionului. A fost una dintre cele mai mari tragedii…

- Sambata, 13 aprilie, ora 13:50, Poliția din Falticeni a fost sesizata SNAU 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Slatina s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Poliției Municipiului Falticeni, ocazie cu care s-a stabilit…

- Incidentul a avut loc vineri, 5 aprilie, la poligonul militar din Alba Iulia, in momentul in care cei doi polițiști demontau munițiile devenite inutilizabile dupa trageri. Raniți, polițiștii au fost transportați la spital, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, citat de Ziarul…

- Judecatorii din Milano au dispus administrarea judiciara timp de un an pentru Giorgio Armani Operations, descrisa ca fiind o ramura industriala a grupului Armani, potrivit unei hotarari de 31 de pagini consultate vineri de Reuters. In aceasta perioada, compania va continua sa functioneze, dar sub conducerea…

- La doar 31 de ani, Adrian si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier in Gatteo, regiunea Emilia-Romagna, Italia. Citește și: Argeșean de 72 de ani, prins beat la volan și cu mașina neinmatriculata Masina in care se afla romanul s-a izbit frontal de un alt autoturism. Impactul a fost extrem de…

- Un incident a avut loc la o societate din Campia Turzii care poate fi catalogat drept accident de munca. 12 persoane s-au intoxicat cu o substanța. La fața locului sunt mai multe echipaje de ambulanța, SMURD, poliția și pompierii. La nivelul dispeceratului Integrat ISU-SAJ a fost primita o solicitare…

- Ajunsa in Italia acum 8 ani, plina de entuziasm și cu dorința de a construi o viața mai buna pentru ea și copilul pe care il purta sub inima, Iuliana Luncaș, o femeie de 34 de ani din Moldova, a cunoscut eșecul și dezamagirea, scrie rotalianul.com.