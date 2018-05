Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz școlar s-a izbit intr-o mașina de gunoi, joi, pe o autostrada din New Jersey, SUA, in urma accidentului fiind raniți 43 de oameni, inclusiv copii. Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy a spus ca cel puțin un adult și un copil au murit. Cel puțin 43 de oameni au fost raniți, iar mulți…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite dupa ce un taxi a intrat intr-un panou de pe marginea drumului. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiza, pe DJ 542, in comuna...

- Cel putin doua persoane au decedat in urma coliziunii intre un tren de pasager si un marfar in sudul Germaniei, a anuntat compania feroviara Deutsche Bahn, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un accident deosebit de grav avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN58 B, care leaga Resita de Timisoara, pe raza localitatii... The post Accident teribil pe drumul ce leaga Resita de Timisoara. Un mort si trei raniti! O masina era din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, vehiculul a explodat in districtul de politie 9 din Kabul. ''Pana acum…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti în coliziunea dintre un autobuz si un camion în nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasenssi s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…