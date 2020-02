Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Vaslui au intrat in alerta si au activat planul rosu de interventie, dupa ce mai multe victime au fost anunțate in urma unui accident produs la Albița. Din primele informatii s-au ciocnit doua autoturisme, in urma caruia au fost ranite sapte persoane. "Unul dintre raniti este in stare…

- 16 oameni au murit și peste 40 au fost raniți, dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu opt microbuze parcate in regiunea Arequipa din Peru. Printre victime se afla mai mulți cetațeni straini, turiști din Spania, Germania, Brazilia si SUA.

- Cinci oameni au murit si mai mult de 60 au fost raniti intr-un accident care s-a produs duminica pe o autostrada din Statele Unite. Un carambol mai puțin obișnuit s-a petrecut in statul Pennsylvania și a dus la o ingramadire de vehicule: trei TIR-uri, un autocar și un automobil au intrat unul intr-altul,…

- Tragedie in prima zi de Craciun pe DN2. Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal in judetul Ialomita. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, unul dintre raniti urmand a fi preluat de elicopterul SMURD pentru…

- Un teribil accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe drumul european E85, la limita dintre județele Buzau și Ialomița. Trei oameni au murit, unul este in stare foarte grava, cu șanse minime de supraviețuire, iar altul e in stare grava. In totul, sunt 3 morți și 4 raniți.Potrivit…

- Un grav accident rutier a avut loc intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț. Doua autoturisme s-au ciocnit violent. Zece persoane se aflau in autovehicule, dintre care patru sunt copii. La fața locului au ajuns de urgența ... The post Accident teribil nu departe de Timișoara. Un om a murit, mai mulți…

- Un accident grav s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in cartierul Ferentari din Capitala. Doua mașini de lux, un Lamborghini Urus și un BMW Seria 5 (E39) s-au izbit violent, iar martorii care susțin ca una dintre victime ar fi grav ranita.

- Autoritatile din Caras Severin au activat Planul Rosu de Interventie dupa ce un accident rutier s a produs in sensul giratoriu de la iesire din Caransebes catre Timisoara. In eveniment au fost implicate patru masini iar primele informatii indicau 10 victime.Reprezentantii IGSU precizeaza ca din totalul…