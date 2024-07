Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier produs intre un autoturism și un autocar, in localitatea Harlești, s-a produs, joi seara in Bacau.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

- Polițiștii au depistat, duminica de dimineața, doi barbați care conduceau sub influența bauturilor alcoolice pe șoselele din Dambovița. Primul a fost prins pe raza localitații Viforata, iar al doilea, pe o strada din Targoviște. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale pentru infracțiunile comise. Astfel,…

- Polițiștii au depistat, duminica de dimineața, doi barbați care conduceau sub influența bauturilor alcoolice pe șoselele din Dambovița. Primul a fost prins pe raza localitații Viforata, iar al doilea, pe o strada din Targoviște. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale pentru infracțiunile comise. Astfel,…

- Un șofer in stare de ebrietate a provocat sambata la amiaza un carambol pe strada 1 Mai, la ieșire din Dej spre Cluj, eveniment rutier in care au fost avariate patru autoturisme și ranite doua persoane. Potrivit IPJ Cluj, un barbat din Dej, in varsta de 48 de ani, a intrat in coliziune cu un […] Articolul…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…

- Un accident violent s-a produs duminica seara, pe raza satului Marcești, intre un autoturism și un motociclu. In timp ce se deplasa pe drumul județean 720 A, o șoferița, din Baleni, ar fi lovit un motociclu, condus de un tanar, din comuna Dobra. In urma puternicului impact, atat șoferița, cat și barbatul…

- La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe bulevardul Mamaia, in statiunea Mamaia, s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii…