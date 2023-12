Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 26 de ani și un barbat de 28 de ani au fost spulberați pe o trecere de pietoni din Sibiu, in noaptea de joi spre vineri, de un șofer in varsta de 37 de ani care nu le-a acordat prioritate.

- O femeie a fost accidentata mortal, vineri, de o betoniera, pe o strada din municipiul Sibiu, echipajul medical constatand ca aceasta avea leziuni incompatibile cu viata. Politistii afirma ca accidentul a avut loc la o trecere de pietoni cu semafor care era in functiune, astfel ca fac cercetari pentru…

- Un accident cumplit a avut loc, in urma cu o seara, in Slatina. Trei adolescente au fost spulberate de o masina, in fata unui Spitalului din Slatina, in timp ce se aflau pe trecerea de pietoni.

- Accident de circulație, joi, in Calea Buziașului din Timișoara. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a acordat prioritate la ieșire din parcarea unei firme. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident teribil, marți la orele amiezii, pe DN 71, in apropierea Primariei Comunei Ulmi și a bisericii din localitate, dupa impactul dintre un autoturism și o ambulanța, din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Dambovița! In urma impactului, trei persoane au fost ranite. La scurt timp dupa ciocnire,…

- FOTO: O șoferița din Alba a ajuns la spital dupa ce a provocat un accident la ieșirea din Sibiu. Nu a acordat prioritate O femeie din Alba a ajuns la spital duminica dupa-amiaza, dupa ce a provocat un accident rutier pe DN 14, la ieșirea din municipiul Sibiu. Aflata la volanul unui autoturism, a patruns…

- O femeie de 52 de ani a fost ranita, vineri seara, pe o trecere de pietoni din Timisoara, dupa ce soferul unei masini a lovit un autoturism oprit pentru a acorda prioritate acesteia. In urma testarii, sunt indicii ca soferul vinovat ar fi consumat droguri.”Un barbat in varsta de 32 de ani a condus…

- Doi polițiști gorjeni au fost raniți intr-un accident rutier. Echipajul aflat intr-un BMW de serviciu era in misiune, iar un șofer nu i-a acordat prioritate, deși mașina de Poliție semnaliza ca are o urgența.