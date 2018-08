Stiri pe aceeasi tema

- Sase moldoveni au murit intr-un teribil accident! Un cumplit accident s-a produs pe o șosea din Rusia, unde opt persoane au murit. Totul s-a intamplat aproape de Moscova, potrivit presei internationale.Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism, iar mai apoi a fost…

- Un elicopter s-a prabușit in urma cu puțin timp. Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața, aparatul de zbor a ars Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața dupa ce un elicopter s-a prabușit in Siberia, Rusia. In tragedia aviatica a fost implicat un elicopter model Mi-8, operat de UTAIR, care transporta…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, marti dimineata, in localitatatea Moacsa, din judetul Covasna, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism cu numere de inmatruculare moldovenesti si un autotren, traficul in zona fiind blocat, scrie

- O femeie si-a pierdut viata dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un autoturism condus de un tanar care circula din sens opus și care s-a angajat intr-o depasire fara a se asigura.

- Accident cumplit in Rusia, țara gazda a Campionatului Mondial de Fotbal 2018. La Soci, un autoturism a patruns in mare viteza pe trotuar și a izbit in plin, din spate, mai mulți pietoni. Un barbat de 63 de...

- Doi tineri din Suceava au provocat un accident incredibil in timp ce faceau live pe Facebook. Masina in care se aflau si care se deplasa cu aproape 250 de km/h a zburat de pe sosea, a lovit acoperisul unei case cu etaj, s-a rasucit in aer, a lovit o alta casa si apoi s-a prabusit […] The post Un tanar…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres.ro Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Cel puțin 43 de oameni au fost raniți, iar mulți dintre ei se afla in stare critica in spitalele din New Jersey. "Totata lumea implicata in accident a fost ranita", a declarat Murphy. In urma incidentului, atobuzul școlar a fost complet distrus, iar parți din acesta au ajuns chiar și la cațiva zeci…