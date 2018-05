Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in jurul pranzului, astazi, pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a izbit o autoutilitara ce venea din sens opus. In urma impactului, pasagera din mașina, o femeie de 44 de ani a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția…

- Trei persoane au fost ranite, printre care doi politisti, intr-un accident produs marti seara intre o autospeciala de politie si un autoturism pe DN28A Targu Frumos - Pascani, in zona localitatii Blagesti.Potrivit unui comunicat remis de IGPR, doi agenti de politie din cadrul Politiei Municipiului…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Petresti, Sebes, a murit chiar de ziua lui, intr-un accident de motocicleta. Valentin Berbece si-a pierdut viata pe o strada din Italia. Fiul lui, in varsta de 22 de ani, este in stare grava la spital.

- Comunitatea romaneasca din Alessandria, Italia, dar și comunitatea din localitatea Petrești, de langa Sebeș, sunt in doliu dupa ce doua persoane au fost implicate intr-un accident rutier mortal. Este vorba de Valentin Berbece, care chiar ieri a implinit 47 de ani și care a murit pe loc, și fiul sau,…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- In accident au fost implicate doua autovehicule - un microbuz si un TIR. La fata locului au fost trimise numeroase echipaje de politie si ambulante din orasele Mira, Mestre si Padova. Din primele informatii, se pare ca microbuzul cu numere de Iasi a patruns cu viteza in zona de serviciu si, din cauza…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…